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Первая лига

Пономарёв оценил шансы Сторожука на вывод «Арсенала» в РПЛ

16 Января 2023 • 19:39 Комментировать

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о назначении Александра Сторожука на пост главного тренера тульского «Арсенала».

«Понятно, что руководство хочет, чтобы команда вернулась в РПЛ. Ну, возможно, это реально. Но в любом случае для нового тренера это всегда риск и сумасшедшие нервы. Сторожук - нормальный тренер, но получится ли у него вывести «Арсенал» в РПЛ, сказать очень сложно», — приводит слова Пономарева Rusfootball.

Напомним, ранее тульский клуб покинул Олег Кононов. Вместо него команду возглавил 41-летний Сторожук. По данным СМИ, трудовое соглашение между сторонами рассчитано на полтора года.

После 20 туров «Арсенал» занимает шестое место в Первой лиге, набрав 32 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Александр Сторожук Владимир Пономарёв
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