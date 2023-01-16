Пономарёв оценил шансы Сторожука на вывод «Арсенала» в РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о назначении Александра Сторожука на пост главного тренера тульского «Арсенала».

«Понятно, что руководство хочет, чтобы команда вернулась в РПЛ. Ну, возможно, это реально. Но в любом случае для нового тренера это всегда риск и сумасшедшие нервы. Сторожук - нормальный тренер, но получится ли у него вывести «Арсенал» в РПЛ, сказать очень сложно», — приводит слова Пономарева Rusfootball.

Напомним, ранее тульский клуб покинул Олег Кононов. Вместо него команду возглавил 41-летний Сторожук. По данным СМИ, трудовое соглашение между сторонами рассчитано на полтора года.

После 20 туров «Арсенал» занимает шестое место в Первой лиге, набрав 32 очка.