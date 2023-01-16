Голубев не перейдёт в «Рубин»

Полузащитник «Уфы» Артём Голубев не перейдет в «Рубин» в зимнее трансферное окно.

По сведениям издания «Спорт-Экспресс», казанцы отравили в «Уфу» предложение о приобретении игрока, но не смогли договориться с 23-летним хавбеком по условиям личного трудового соглашения.

В текущем сезоне футболист принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. Контракт Голубева с башкирским клубом истекает летом 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 450 тысяч евро.

После 20 туров «Рубин» занимает 3-е место в Первой лиге, а «Уфа» идет на 16-й строчке.