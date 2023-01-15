Защитник сборной Узбекистана Рустамжон Ашурматов продолжит карьеру в России. Новым местом работы футболиста стал казанский «Рубин». Стороны заключили контракт на три с половиной года. Он будет выступать за «Рубин» под пятым номером, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее Ашурматов выступал за «Коканд», «Бунёдкор», «Кванджу», «Канвон». В прошлом году защитник выступал за «Навбахор». Он принял участие в 35 поединках, отметившись двумя забитыми мячами. За сборную Узбекистана защитник сыграл 22 матча.

После 20 проведенных матчей «Рубин» набрал 37 баллов и занимает третье место в таблице Первой лиги.