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Первая лига

«Рубин» объявил о трансфере защитника сборной Узбекистана официально

15 Января 2023 • 09:01 Комментировать

Защитник сборной Узбекистана Рустамжон Ашурматов продолжит карьеру в России. Новым местом работы футболиста стал казанский «Рубин». Стороны заключили контракт на три с половиной года. Он будет выступать за «Рубин» под пятым номером, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее Ашурматов выступал за «Коканд», «Бунёдкор», «Кванджу», «Канвон». В прошлом году защитник выступал за «Навбахор». Он принял участие в 35 поединках, отметившись двумя забитыми мячами. За сборную Узбекистана защитник сыграл 22 матча.

После 20 проведенных матчей «Рубин» набрал 37 баллов и занимает третье место в таблице Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Рустамжон Ашурматов
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