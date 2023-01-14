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Первая лига

Известны условия контракта Сторожука в «Арсенале»

14 Января 2023 • 11:06 Комментировать

Экс-наставник «Краснодара» Александр Сторожук близок к назначению в тульский «Арсенал». Об этом рапортует издание «Чемпионат». Стороны заключат трудовое соглашение, которое будет рассчитано на полтора года. Официально о сделке могут объявить до конца сегодняшнего дня.

Сторожук тренировал первую команду «Краснодара» в первой половине этого сезона. После прихода в стан «быков» серба Владимира Ивича российский тренер перешел на пост рулевого «Краснодара-2».

Тульский «Арсенал» в сезоне-2022/2023 выступает в Первой лиге. После 20 туров «оружейники» набрали 32 балла и занимают шестое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Александр Сторожук
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