Сторожук подтвердил возможное назначение на пост главного тренера «Арсенала»

Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук ответил на вопрос о возможном назначении на пост рулевого «Арсенала». Ранее журналист Сергей Ильёв сообщил, что тульский клуб близок к подписанию 41-летнего специалиста.

«Надо дождаться официальной информации. Возможно ли подобное? Возможно, пока идут переговоры», — приводит слова Сторожука телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Напомним, ранее «Арсенал» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды.

После 20 туров тульский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 32 очка.