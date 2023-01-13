Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Сторожук подтвердил возможное назначение на пост главного тренера «Арсенала»

13 Января 2023 • 16:39 Комментировать

Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук ответил на вопрос о возможном назначении на пост рулевого «Арсенала». Ранее журналист Сергей Ильёв сообщил, что тульский клуб близок к подписанию 41-летнего специалиста.

«Надо дождаться официальной информации. Возможно ли подобное? Возможно, пока идут переговоры», — приводит слова Сторожука телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Напомним, ранее «Арсенал» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды.

После 20 туров тульский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 32 очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Арсенал Тула Александр Сторожук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Января
16:52 · Россия. Премьер-лига
Галицкий может заблокировать уход Сторожука в «Арсенал»
16:39 · Россия. Первая лига
Сторожук подтвердил возможное назначение на пост главного тренера «Арсенала»
16:30 · Россия. Первая лига
Источник: Сторожук возглавит тульский «Арсенал» слухи
12 Января
20:41 · Россия. Первая лига
Черевченко рассказал, поступало ли ему предложение от тульского «Арсенала»
14:28 · Россия. Первая лига
«Рубин» представил нового президента клуба
14:23 · Россия. Первая лига
Гаранин возглавил «Енисей»
14:10 · Россия. Первая лига
«Рубин» объявил об уходе Сайманова официально
11 Января
22:30 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оценил возможный трансфер Самошникова в «Локомотив»
21:45 · Россия. Первая лига
Хаджи: «Кононов сменил много команд, это говорит о его нестабильности»
21:11 · Россия. Первая лига
Черевченко может возглавить «Арсенал» после ухода Кононова
20:22 · Россия. Первая лига
Червиченко назвал Кононова «тренером среднего уровня»
19:47 · Россия. Первая лига
«Кубань» рассталась с основным центральным полузащитником 1
19:25 · Россия. Первая лига
Кавазашвили прокомментировал отставку Кононова из «Арсенала»
18:59 · Россия. Первая лига
Аджоев подтвердил отставку Кононова
18:27 · Россия. Первая лига
Тульский «Арсенал» с высокой вероятностью уволит Кононова
Все новости
Рекомендуем