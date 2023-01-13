Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук близок к назначению на пост наставника тульского «Арсенала».

Инсайдер Сергей Ильёв сообщил в своем телеграм-канале о том, что 41-летний специалист ведет переговоры с руководством туляков. С большой долей вероятности Сторожук станет новым рулевым «Арсенала».

По информации источника, клуб может представить главного тренера до конца текущей недели.

Напомним, ранее «Арсенал» объявил об уходе Олега Кононова с должности главного тренера команды, который возглавлял ее с лета 2022 года.

После 20 туров «Арсенал» занимает шестое место в Первой лиге, набрав 32 очка.