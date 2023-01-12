Черевченко рассказал, поступало ли ему предложение от тульского «Арсенала»

Российский тренер Игорь Черевченко прокомментировал информацию о том, что отказался возглавить тульский «Арсенал». Ранее пост наставника команды покинул Олег Кононов, возглавлявший клуб с июня 2022 года.

«Неправда, что я отказался возглавить тульский «Арсенал». Мне никто не звонил. Никакого предложения не было», — приводит слова Черевченко «Чемпионат».

Напомним, 48-летний специалист уже был главным тренером «Арсенала». Он рулил командой с ноября 2018 по июль 2020 года. Последним местом работы Черевченко были подмосковные «Химки», которые он покинул в феврале прошлого года.