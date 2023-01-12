«Рубин» представил нового президента клуба

В казанском «Рубине» произошли перемены в руководящем составе. Как информирует клубная пресс-служба, пост президента занял Марат Сафиуллин, который является руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.

Ранее на официальном сайте «Рубина» была опубликована информация об уходе Рустема Сайманова с поста генерального директора.

В текущем сезоне казанский коллектив выступает в Первой лиге. После 20 поединков коллектив из Татарстана располагается на третьей строчке в турнирной таблице. В следующем туре «Рубину» будет противостоять краснодарская «Кубань». Игра пройдет 5 марта.