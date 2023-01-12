Гаранин возглавил «Енисей»

Красноярский «Енисей» определился с новым главным тренером команды. Как информирует издание «РБ Спорт», пост рулевого занял Вадим Гаранин, ранее работавший в «Сочи».

Согласно данным источника, представитель Первой лиги заключил с наставником контракт на полтора года. Ожидается, что в ближайшие дни красноярский клуб официально представит нового тренера.

Стоит напомнить, что в 2022 году Гаранин уже работал в «Енисее», после чего перебрался в сочинский коллектив.

После 20 проведенных матчей красноярская команда с 34 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.