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Первая лига

Лукманов пополнил тренерский штаб «Уфы»

09 Января 2023 • 15:51 Комментировать

Российский специалист Альберт Лукманов вошёл в штаб тренерский штаб «Уфы», который возглавляет Арслан Халимбеков. Об этом башкирский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Ранее 48-летний Лукманов был главным тренером молодежной команды «Уфы» и «Уфы-2».

«Мы рады вновь приветствовать Альберта Миннигареевича в «Уфе»! Желаем больших успехов и много побед!» — говорится в сообщении клуба.

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 18 набранных очков после 20 туров. Напомним, в чемпионате продолжается зимняя пауза, возобновление турнира запланировано на начало марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Альберт Лукманов
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