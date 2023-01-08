Агент сообщил, что Ломовицкий пока не рассматривает никакие предложения

Валериюс Мижигурскис, агент нападающего «Рубина» Александра Ломовицкого, высказался о будущем своего клиента.

«Ломовицкий уже в начале декабря вернулся в «Рубин», пока он не рассматривает другие предложения», — приводит слова Мижигурскиса «РБ Спорт».

Напомним, первую часть сезона 24-летний игрок провел в аренде в «Химках». За это время он принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в услугах Ломовицкого заинтересовано «Торпедо». Контракт футболиста с «Рубином» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,2 млн евро.