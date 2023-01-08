«Уфа» закрыла долги перед Стукаловым и Беленовым

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о текущей финансовой ситуации внутри клуба. Функционер заявил, что на текущий момент у команды долг только перед региональным фондом, который составляет около ста миллионов рублей.

«Беленову, Иванову и Стукалову все было выплачено в 2022-ом году. Но там не было ста миллионов. Мы были должны гораздо меньше, эти деньги были за разрывы контрактов», — приводит слова Газизова портал «Чемпионат».

Башкирский клуб занимает 16-е место (из 18) в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 18 набранных очков после 20 сыгранных туров.