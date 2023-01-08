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Директор «Енисея»: Мы рассматриваем Гаранина как специалиста, который войдёт в наш тренерский штаб

08 Января 2023 • 15:13 Комментировать

Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал возможное назначение Вадима Гаранина на должность главного тренера команды. Функционер заявил, что клуб уже на завершающей стадии формирования нового тренерского штаба.

«Мы сделаем все, чтобы к первому сбору команды тренерский штаб уже приступил к своей работе. Пока не могу сказать, будет ли там Гаранин или кто-нибудь еще», — приводит слова Ивахова «Чемпионат».

При этом директор красноярцев отметил, что клуб рассматривает Гаранина, этот специалист может войти в новый тренерский штаб команды.

Ранее сообщалось, что Гаранин станет наставником «Енисея», а его контракт будет рассчитан на полтора года.

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Алексей Ивахов Вадим Гаранин
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