Гаранин назвал свою цель в «Енисее»

Бывший главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался насчет возвращения на пост наставника красноярского «Енисея».

«Мы с моим штабом возвращаемся в «Енисей». Цели? Цели у амбициозных людей всегда самые высокие. Мы были с тренерским штабом наверху. Хотим попробовать подняться в РПЛ», - высказался специалист.

Ранее стало известно, что трудовое соглашение Гаранина с командой из Красноярска будет рассчитано на полтора года.

После 20 сыгранных матчей «Енисей» набрал 34 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.