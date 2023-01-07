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Первая лига

Гаранин назвал свою цель в «Енисее»

07 Января 2023 • 10:50 Комментировать

Бывший главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался насчет возвращения на пост наставника красноярского «Енисея».

«Мы с моим штабом возвращаемся в «Енисей». Цели? Цели у амбициозных людей всегда самые высокие. Мы были с тренерским штабом наверху. Хотим попробовать подняться в РПЛ», - высказался специалист.

Ранее стало известно, что трудовое соглашение Гаранина с командой из Красноярска будет рассчитано на полтора года.

После 20 сыгранных матчей «Енисей» набрал 34 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Вадим Гаранин
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