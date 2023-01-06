Адеола покинул «Родину»

Нигерийский полузащитник «Родины» Раймонд Адеола покинул клуб. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на агента Дмитрия Селюка.

В какой клуб отправится 21-летний нигериец пока непонятно, но это будет переход на правах аренды и точно зарубежный клуб.

«Речь идет о годичной аренде, это будет не российский клуб. Подчеркну, что он не пользуется правилом ФИФА и не прерывает контракт», - отметил Селюк.

По версии портала Transfermarkt, молодой полузащитник стоит 150 тысю евро. В текущем сезоне он сыграл за «Родину» всего девять игр: восемь в Первой лиге и одну в Кубке России. До переезда в Россию игрок выступал в Беларуси за «Гомель».