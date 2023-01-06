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Первая лига

Адеола покинул «Родину»

06 Января 2023 • 20:06 Комментировать
Родина Москва
...
Шинник
05.03 19:00

Нигерийский полузащитник «Родины» Раймонд Адеола покинул клуб. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на агента Дмитрия Селюка.

В какой клуб отправится 21-летний нигериец пока непонятно, но это будет переход на правах аренды и точно зарубежный клуб.

«Речь идет о годичной аренде, это будет не российский клуб. Подчеркну, что он не пользуется правилом ФИФА и не прерывает контракт», - отметил Селюк.

По версии портала Transfermarkt, молодой полузащитник стоит 150 тысю евро. В текущем сезоне он сыграл за «Родину» всего девять игр: восемь в Первой лиге и одну в Кубке России. До переезда в Россию игрок выступал в Беларуси за «Гомель».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк Родина Москва Раймонд Адеола
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РОДИНА МОСКВА ШИННИК
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