Газизов сообщил, что «Уфа» практически закрыла все долги

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился информацией о финансовом состоянии команды.

«До Нового года мы закрыли все долги. Сейчас у клуба нет долгов, кроме долга региональному фонду. В «Уфу» пришли новые учредители в лице Минспорта, города Уфы и Фонда социальных программ», — заявил Газизов «РБ Спорту».

По словам функционера, он верит в дальнейший прогресс клуба, «Уфа» ставит перед собой задачу по возвращению в Российскую премьер-лигу.

После 20 туров башкирская команда занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 18 набранных очков. Возобновление чемпионата произойдет в начале марта.