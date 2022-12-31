Гаранин заменит Горлова в «Енисее»

Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в ближайшее время возглавит «Енисей». Ранее стало известно, что красноярский клуб покинул Артём Горлов, который стал новым главным тренером «Пари НН».

По информации телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым», «Енисей» закончит текущий год без наставника, но у клуба уже есть устная договоренность с Гараниным, поэтому команда будет без тренера недолго.

Стоит напомнить, что ранее 52-летний специалист уже возглавлял «Енисей» в 2022 году с января по июнь.

После 20 туров красноярцы занимают четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 34 очка.