Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Гаранин заменит Горлова в «Енисее»

31 Декабря 2022 • 15:34 Комментировать

Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в ближайшее время возглавит «Енисей». Ранее стало известно, что красноярский клуб покинул Артём Горлов, который стал новым главным тренером «Пари НН».

По информации телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым», «Енисей» закончит текущий год без наставника, но у клуба уже есть устная договоренность с Гараниным, поэтому команда будет без тренера недолго.

Стоит напомнить, что ранее 52-летний специалист уже возглавлял «Енисей» в 2022 году с января по июнь.

После 20 туров красноярцы занимают четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 34 очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Енисей Вадим Гаранин Артём Горлов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Декабря
15:34 · Россия. Первая лига
Гаранин заменит Горлова в «Енисее»
29 Декабря
18:39 · Россия. Первая лига
Бояринцев назвал самое важное событие в его карьере в уходящем году
15:36 · Россия. Первая лига
Яровинский уйдёт из «Рубина»
14:46 · Россия. Премьер-лига
В «Енисее» отреагировали на информацию об уходе Горлова в «Пари НН»
28 Декабря
19:39 · Россия. Первая лига
Агент сообщил, что Самошников хочет полностью отработать контракт с «Рубином»
19:19 · Россия. Первая лига
Калешин — о подписании Эльдарушева: «Это усиление атакующего потенциала «Акрона»
19:12 · Россия. Первая лига
«Акрон» объявил о первом зимнем трансфере
00:19 · Россия. Первая лига
Мэр Казани назвал Слуцкого выдающимся тренером
27 Декабря
21:32 · Россия. Первая лига
Ташаев покинет «Аланию»
21:11 · Россия. Премьер-лига
Горлов – основной кандидат на пост главного тренера «Пари НН»
20:29 · Россия. Премьер-лига
Агент — о возможном переходе Самошникова в «Локомотив»: «Впервые слышу, что он согласовал контракт»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Самошникова: «Летом мы вели переговоры с «Краснодаром»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Самошников станет игроком «Локомотива» следующим летом
18:41 · Россия. Первая лига
​«Уфа» решила вопросы с финансированием
18:35 · Россия. Первая лига
«Уфа» поставила задачу перед Газизовым и командой
Все новости
Рекомендуем