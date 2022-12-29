Бояринцев назвал самое важное событие в его карьере в уходящем году

Рулевой «Новосибирска» Денис Бояринцев рассказал, какое событие стало самым важным в его карьере в 2022 году.

«Если подводить личные итоги, то в первую очередь хочется вспомнить победу с «Родиной» во Второй лиге и выход в ФНЛ, это самое важное профессиональное событие в этом году для меня», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Тренер отметил, что сейчас работает в «Новосибирске», где тоже ставят высокие цели. Хочется развиваться и что-то выиграть в тренерской карьере, добавил 44-летний специалист.

После 17 туров «Новосибирск» занимает пятое место в турнирной таблице Второй лиги группы 4, набрав 23 очка.