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Первая лига

Агент сообщил, что Самошников хочет полностью отработать контракт с «Рубином»

28 Декабря 2022 • 19:39 Комментировать

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Сейчас у Ильи действующий контракт с «Рубином», он намерен его отработать до конца. Если клубы договорятся между собой, то будем учитывать желание самого Ильи», — приводит слова Моисеева «РБ Спорт».

Агент заявил, что в СМИ ходит много слухов, но никакой конкретики нет, если в «Рубин» поступит предложение, то оно будет рассматриваться.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 16 матчей в Первой лиге, забил один мяч и сделал два ассиста. Контракт Самошникова с «Рубином» истекает летом 2023 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Илья Самошников Евгений Моисеев
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