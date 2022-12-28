Агент сообщил, что Самошников хочет полностью отработать контракт с «Рубином»

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Сейчас у Ильи действующий контракт с «Рубином», он намерен его отработать до конца. Если клубы договорятся между собой, то будем учитывать желание самого Ильи», — приводит слова Моисеева «РБ Спорт».

Агент заявил, что в СМИ ходит много слухов, но никакой конкретики нет, если в «Рубин» поступит предложение, то оно будет рассматриваться.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 16 матчей в Первой лиге, забил один мяч и сделал два ассиста. Контракт Самошникова с «Рубином» истекает летом 2023 года.