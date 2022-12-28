Калешин — о подписании Эльдарушева: «Это усиление атакующего потенциала «Акрона»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал переход форварда Абу-Саида Эльдарушева в команду из «Алании».

Специалист отметил, что Эльдарушев является молодым нападающим, который хочет прогрессировать, при этом у него уже есть опыт в борьбе за высокие позиции в Первой лиге.

«Он способен выполнять огромный объем работы на поле и всегда по-хорошему агрессивен внутри штрафной площади соперника. На наш взгляд, это усиление атакующего потенциала команды», — приводит слова Калешина официальный сайт тольяттинского клуба.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.