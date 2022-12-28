«Акрон» объявил о первом зимнем трансфере

Нападающий Абу-Саид Эльдарушев перебрался из «Алании» в «Акрон», об этом сообщает официальный телеграм-канал тольяттинского клуба.

«Приветствуем Абу-Саида и желаем успехов в составе «Акрона»!» — говорится в сообщении клуба.

В текущем сезоне 21-летний форвард принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Эльдарушева составляет 250 тысяч евро.

После 20 туров «Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка.