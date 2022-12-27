Ташаев покинет «Аланию»

Полузащитник Александр Ташаев в ближайшее время покинет «Аланию». По информации телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым», владикавказский клуб не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с 28-летним хавбеком, поэтому Ташаев уже находится в поисках новой для себя команды.

Футболист перебрался в «Аланию» минувшим летом из волгоградского «Ротора». За это время он принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Ташаева составляет триста тысяч евро.

После 20 туров «Алания» занимает второе место в Первой лиге, набрав 38 очков.