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Первая лига

Ташаев покинет «Аланию»

27 Декабря 2022 • 21:32 Комментировать

Полузащитник Александр Ташаев в ближайшее время покинет «Аланию». По информации телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым», владикавказский клуб не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с 28-летним хавбеком, поэтому Ташаев уже находится в поисках новой для себя команды.

Футболист перебрался в «Аланию» минувшим летом из волгоградского «Ротора». За это время он принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Ташаева составляет триста тысяч евро.  

После 20 туров «Алания» занимает второе место в Первой лиге, набрав 38 очков.

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Алания Александр Ташаев Трансферы футбола - зима 2023
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