​«Уфа» решила вопросы с финансированием

Существованию «Уфы» ничего не угрожает. Клуб решил вопросы с финансированием, о чём было объявлено на пресс-конференции после вторничного собрания попечительского совета клуба.

Шамиль Газизов, который занимает должность генерального директора «Уфы», сказал несколько слов на тему финансов.

«Огромное спасибо главе республики Радию Фаритовичу за то, что в столь непростое время, когда вопрос финансирования стоит особо остро, мы нашли поддержку. И хотел бы сказать, что в 2023 год мы выйдем без долгов. Долг будет один, к Региональному фонду, но мы надеемся, что этот вопрос вскоре будет решён», - высказался Газизов, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Уфа» понизилась в классе, вылетев из Премьер-лиги в Первую лигу. Там на текущий момент «горожане» располагаются на 16-й позиции в турнирной таблице.

Добавим, что «Уфа» ставит перед собой задачу завершить сезон 2022/2023 в топ-10 Первой лиги.