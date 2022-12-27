«Уфа» поставила задачу перед Газизовым и командой

Во вторник проходило собрание попечительского совета «Уфы». В ходе мероприятия были решены некоторые вопросы, в частности такой важный вопрос, как финансирование клуба.

На последовавшей за совещанием пресс-конференции глава попечительского совета «Уфы» Руслан Хабибов озвучил задачу команды на остаток сезона.

«Мы поставили задачу Шамилю Газизову, как генеральному директору, менеджменту клуба, тренерскому составу - задача по итогам сезона войти в десятку команд. Мы договорились, что эта задача будет решена», - сказал Хабибов, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

На текущий момент «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги.