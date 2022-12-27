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Первая лига

Стало известно, кто возглавит «Рубин»

27 Декабря 2022 • 18:22 Комментировать

Новым главным тренером казанского «Рубина» станет Юрий Уткульбаев, об этом сообщает журналист Сергей Ильёв в своем телеграм-канале. Подробности трудового договора между сторонами пока неизвестны.

Напомним, 53-летний специалист является исполняющим обязанности главного тренера команды. Уткульбаев был назначен на эту должность сразу после ухода Леонида Слуцкого с тренерского мостика казанцев.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 37 набранных очков после 20 туров. Стоит отметить, что чемпионат ушел на зимнюю паузу, возобновление турнира запланировано на начало марта 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Юрий Уткульбаев
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