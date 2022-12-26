Измайлов: «В Первой лиге нет неприкасаемых»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов поделился итогами первой половины сезона в Первой лиге.

«Надеюсь, нас ждут много интересных матчей. Игры в первой половине сезона показали, что в Первой лиге нет очевидного лидера, а также нет неприкасаемых», - цитирует Измайлова «Матч-ПРЕМЬЕР».

Большим достижением текущего сезона Измайлов назвал переход на новый календарь, так как цикл между играми составляет неделю и теперь это удобнее для всех.

Лидерство в Первой лиге на данный момент у калининградской «Балтики» - у клуба в активе 41 очко. На три очка отстаёт владикавказская «Алания» с 38 баллами, а на третьем и четвёртом местах разместились «Рубин» (37 очков) и «Енисей» (34 очка) соответственно.

Вернётся на стадионы и экраны России Первая лига в первые выходные марта.