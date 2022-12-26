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Первая лига

​«Рубину» запретили регистрировать новичков

26 Декабря 2022 • 17:38 Комментировать

«Рубин» получил запрет на регистрацию новых футболистов. О соответствующем решении палаты по разрешению споров сообщается на страницах официального сайта Российского футбольного союза (РФС).

Наказание «Рубина» связано с задолженность клуба перед двумя посредниками, обратившимися в палату.

«Рубин» по итогам прошлого сезона вылетел из элитного футбольного дивизиона России и теперь выступает в Первой лиге. Там после первой части сезона команда занимает третье место в турнирной таблице. От лидирующей «Балтики» казанцы отстают на четыре зачётных балла. Первенство возобновится в начале марта.  

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Рубин
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