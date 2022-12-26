​«Рубину» запретили регистрировать новичков

«Рубин» получил запрет на регистрацию новых футболистов. О соответствующем решении палаты по разрешению споров сообщается на страницах официального сайта Российского футбольного союза (РФС).

Наказание «Рубина» связано с задолженность клуба перед двумя посредниками, обратившимися в палату.

«Рубин» по итогам прошлого сезона вылетел из элитного футбольного дивизиона России и теперь выступает в Первой лиге. Там после первой части сезона команда занимает третье место в турнирной таблице. От лидирующей «Балтики» казанцы отстают на четыре зачётных балла. Первенство возобновится в начале марта.