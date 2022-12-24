Аджоев - о переходе в АФК: «Чего нам ждать, если мы нигде не участвуем?»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев одобрил возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Чего нам ждать, если мы нигде не участвуем?», - цитирует Аджоева «Спорт-Экспресс». Функционер добавляет, что смена конфедерации будет правильным решением, так как неизвестен срок бана РФС. Главное, что получит национальная сборная после смены конфедерации – это практика, официальные международные матчи, которых сейчас так не хватает российскому футболу.

Окончательное решение о переходе из УЕФА и АФК в РФС обещают принять 27 декабря. 23 декабря исполком РФС впервые поднял этот вопрос на обсуждение.