Чанов считает, что у Бердыев не провалится в «Рубине»

Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о возможном возращении Курбана Бердыева на пост наставника «Рубина».

«Курбан Бекиевич – это специалист с большой буквы. Если учитывать то, что происходило при нем в Казани и что он сам татарин, то я считаю, что его приход – это замечательно», — цитирует Чанова «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, Бердыев знает свой уровень, поэтому у него точно не будет провала в «Рубине».

Ранее сообщалось, что новое руководство казанского клуба рассматривает возможность приглашения Бердыева на пост главного тренера команды. Стоит отметить, владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявлял о том, что Бердыев стал новым наставником южан, но официального подтверждения не было.