Российский тренер Андрей Сосницкий стал новым главным тренером «Кубани», об этом сообщает журналист Сергей Ильёв в своем телеграм-канале. Источник заявил, что стороны уже подписали трудовое соглашение.

Инсайдер рассказал, что в этом сезоне кубанский клуб хочет сохранить прописку в Первой лиге, а на следующий год руководство ставит задачу по выходу в РПЛ. В ближайшее время в составе планируются серьезные изменения, а летом команда может быть обновлена практически полностью.

После 20 туров «Кубань» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 19 очков.