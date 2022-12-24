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Первая лига

Экс-президент «Рубина» может войти в состав нового руководства клуба

24 Декабря 2022 • 17:23 Комментировать

Депутат Государственного Совета Татарстана Дмитрий Самаренкин может вернуться в «Рубин», об этом сообщает инсайдер Сергей Ильёв в своем телеграм-канале. Ранее 53-летний функционер занимал должность президента казанской команды (2011-2012).

Стоит отметить, недавно в СМИ появилась информация о заинтересованности нового руководства в приглашении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Рубина». Напомним, 70-летний специалист возглавлял казанцев два раза (2001-2013, 2017-2019).

После 20 туров «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Дмитрий Самаренкин
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