Новое руководство казанского «Рубина» заинтересовано в возвращении Курбана Бердыева на тренерский пост клуба.

По информации «Спорт-Экспресса», новый менеджмент, который формируется последние недели, обсуждает, насколько реально возвращение легендарного для татарстанского коллектива специалиста. Отметим, что в 2023 году «Рубин» снова вернётся под управление и финансирование республики Татарстан, а в попечительский совет войдут те люди, которые знакомы с Бердыевым по более ранней работе с Курбаном Бекиевичем.

Усложняет ситуацию недавнее назначение туркменского тренера на пост главного тренера «Сочи». Ранее эту информацию подтвердил президент клуба из олимпийской столицы Борис Ротенберг.