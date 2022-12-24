Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Агент рассказал об интересе клубов из Первой лиги к Ковачевичу

24 Декабря 2022 • 10:53 Комментировать

Известный футбольный агент Антон Синьков рассказал об интересе клубов из Первой лиги к защитнику кипрской «Доксы» Бояну Ковачевичу.

По словам агента, 26-летний серб хорошо чувствует себя на Кипре, однако клубы, ставящие перед собой задачу выйти в РПЛ, могут предложить ему более выгодные финансовые условия.

«По сербу Бояну Ковачевичу есть интерес из России от команд, которые ставят задачу выйти в Российскую премьер-лигу. Из самой РПЛ, что странно, ничего нет», — цитирует Синькова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Ковачевич провёл за «Доксу» 15 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Докса Катокопия Антон Синьков Трансферы футбола - зима 2023 Боян Ковачевич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Декабря
10:53 · Россия. Первая лига
Агент рассказал об интересе клубов из Первой лиги к Ковачевичу
23 Декабря
12:13 · Россия. Первая лига
Маурисио покидает «Родину» из-за долгов
10:17 · Россия. Первая лига
Агент высказался о будущем Горбунова в «Рубине»
00:59 · Россия. Первая лига
Сосницкий в шаге от контракта с «Кубанью»
22 Декабря
20:39 · Россия. Первая лига
«Уфа» не получит проценты от «Арсенала» за трансфер Зинченко слухи
13:15 · Россия. Первая лига
«Рубин» в ближайшее время проведёт переговоры с Юраном
12:31 · Россия. Премьер-лига
Президент тульского «Арсенала» высказался о будущем Панченко
11:31 · Россия. Первая лига
Экс-игрок «Рубина» Могилевец: «Хвича кричал после фолов и копировал поведение Неймара»
10:32 · Россия. Первая лига
Экс-игрок «Рубина» Могилевец: «Со Слуцким отношения не сложились, не привык к его шуткам» 1
09:45 · Россия. Первая лига
В «Арсенале» поставили точку в вопросе о возможной отставке Кононова
21 Декабря
17:03 · Россия. Первая лига
В «Арсенале» высказались о будущем Кононова
20 Декабря
20:50 · Россия. Первая лига
Газизов заявил, что «Уфа» полностью откажется от госфинансирования в будущем
14:48 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Главное, чтобы у Самошникова было желание проявить себя в «Локомотиве»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Рубину» не стоит отпускать Самошникова в «Локомотив»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Стала известна сумма, которую «Локомотив» заплатит за Самошникова
Все новости
Рекомендуем