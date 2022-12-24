Агент рассказал об интересе клубов из Первой лиги к Ковачевичу

Известный футбольный агент Антон Синьков рассказал об интересе клубов из Первой лиги к защитнику кипрской «Доксы» Бояну Ковачевичу.

По словам агента, 26-летний серб хорошо чувствует себя на Кипре, однако клубы, ставящие перед собой задачу выйти в РПЛ, могут предложить ему более выгодные финансовые условия.

«По сербу Бояну Ковачевичу есть интерес из России от команд, которые ставят задачу выйти в Российскую премьер-лигу. Из самой РПЛ, что странно, ничего нет», — цитирует Синькова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Ковачевич провёл за «Доксу» 15 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.