Маурисио покидает «Родину» из-за долгов

Бразильский хавбек Маурисио покидает московскую «Родину». Об этом в разговоре с журналистом «РБ Спорта» рассказал футбольный агент Пьер Фернандес.

«Маурисио действительно уходит из «Родины». В чем причины разрыва контракта? Они не выплатили зарплату, не выплатили подписной бонус - ничего», - высказался представитель южноамериканского полузащитника.

В текущем сезоне 34-летний футболист принял участие в семи матчах Первой лиги, в которых не отметился результативными действиями.

В России Маурисио также запомнился по выступлениям за грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит».