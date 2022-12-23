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Первая лига

Маурисио покидает «Родину» из-за долгов

23 Декабря 2022 • 12:13 Комментировать

Бразильский хавбек Маурисио покидает московскую «Родину». Об этом в разговоре с журналистом «РБ Спорта» рассказал футбольный агент Пьер Фернандес.

«Маурисио действительно уходит из «Родины». В чем причины разрыва контракта? Они не выплатили зарплату, не выплатили подписной бонус - ничего», - высказался представитель южноамериканского полузащитника.

В текущем сезоне 34-летний футболист принял участие в семи матчах Первой лиги, в которых не отметился результативными действиями.

В России Маурисио также запомнился по выступлениям за грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Маурисио Родина Москва
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