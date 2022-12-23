Агент высказался о будущем Горбунова в «Рубине»

Антон Синьков, агент полузащитника «Рубина» Игоря Горбунова, высказался о будущем 28-летнего футболиста.

По словам агента, Горбунов, чей контракт с казанским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона, намерен остаться в «Рубине», однако пока его будущее остаётся туманным.

«По «Рубину» ситуация в данный момент действительно не совсем понятная, пока тишина. Мне кажется, что на него рассчитывают, и сам он хочет помочь «Рубину» решить задачу по возвращению в РПЛ», — приводит слова Горбунова «РБ Спорт».

Напомним, в ноябре «Рубин» покинул главный тренер Леонид Слуцкий. В настоящий момент его обязанности исполняет Юрий Уткульбаев.

В текущем сезоне Горбунов провёл за казанцев 16 матчей, отметившись в них одним голом и тремя результативными передачами.