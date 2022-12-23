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Первая лига

Сосницкий в шаге от контракта с «Кубанью»

23 Декабря 2022 • 00:59 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что «Кубань» может возглавить Андрей Сосницкий - 60-летний специалист из Беларуси, который недавно успел поработать с Николаем Писаревым в «Химках», но практически не имеет опыта работы в качестве главного тренера. Как уточняет телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым», стороны уже обсудили все детали соглашения, и подписание контракта, что называется, «на мази».

Напомним, что после двадцати туров чемпионата Первой лиги «Кубань» занимает только пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата. Свой следующий матч команда проведет лишь пятого марта, это будет домашний поединок против казанского «Рубина». 

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Андрей Сосницкий
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