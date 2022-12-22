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Первая лига

«Уфа» не получит проценты от «Арсенала» за трансфер Зинченко слухи

22 Декабря 2022 • 20:39 Комментировать

Футбольный клуб «Уфа», ныне выступающий в Первой лиге, всё таки не получит проценты от перехода в лондонский «Арсенал» своего бывшего игрока Александра Зинченко. Об этом пишет Telegram-канал «Мутко против», ссылаясь на некоторые источники.

А всё дело в бюджетных деньгах. Недавно, в октябре 2022 года правительство Башкортостана стало одним из учредителей футбольного клуба «Уфа». Сам бюджет республиканского клуба наполовину состоит из государственных денег, а губернатор республики Радий Хабиров находится под санкциями Великобритании. Поэтому в лондонском топ-клубе не имеют права перечислять «Уфе» хоть какие-то деньги, даже если очень захотят.

Александр Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити» минувшим летом, стоимость трансфера составила 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Уфа Александр Зинченко
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