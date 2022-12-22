«Рубин» в ближайшее время проведёт переговоры с Юраном

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в ближайшие дни проведёт переговоры с «Рубином», чтобы обсудить вопрос возможного сотрудничества. Об этом сообщает «Чемпионат».

Однако, по информации источника, сделка может сорваться из-за нежелания многих казанских болельщиков видеть на посту главного тренера «Рубина» Юрана. Отмечается, что им больше по душе 53-летний специалист Юрий Уткульбаев, который в настоящий момент исполняет обязанности наставника команды.

Напомним, «Рубин» остался без главного тренера после того, как в ноябре Леонид Слуцкий покинул этот пост по собственному желанию.

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги казанцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на четыре очка.