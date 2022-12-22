Экс-игрок «Рубина» Могилевец: «Со Слуцким отношения не сложились, не привык к его шуткам»

Бывший полузащитник «Рубина» Павел Могилевец высказался об экс-наставнике казанской команды Леониде Слуцком.

Напомним, Могилевец выступал за «Рубин» в период с 2018 по 2020 год, а также в сезонах-2013/2014 и 2014/2015. В общей сложности в составе казанцев экс-хавбек сборной России провёл 77 матчей, забив в них два мяча и отдав шесть результативных передач.

29-летний футболист признался, что так и не смог привыкнуть к шуткам Слуцкого, что и стало одной из причин его ухода из команды.

«Со Слуцким отношения не сложились: не нашли взаимопонимания, не сошлись по-человечески. Наверное, я не смог адаптироваться под атмосферу в команде», — приводит слова футболиста Sport24.

Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре нынешнего года. В настоящее время 51-летний специалист находится без клуба.

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги казанцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на четыре очка.