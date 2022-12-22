В «Арсенале» поставили точку в вопросе о возможной отставке Кононова

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о возможной отставке главного тренера команды Олега Кононова.

Аджоев поддержал специалиста, отметив, что несмотря на некоторые претензии, появлявшиеся по ходу сезона к команде, именно Кононов будет готовить игроков к весенней части чемпионата.

«Мы футбольные люди и понимаем, что на строительство коллектива необходимо время. Это время не бесконечно, но могу повторить, что Олег Кононов — главный тренер «Арсенала». Давайте на этом поставим точку», — цитирует Аджоева РИА Новости.

Напомним, что Кононов возглавляет команду из Тулы с лета нынешнего года. После 20 туров Первой лиги «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка.