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Первая лига

В «Арсенале» поставили точку в вопросе о возможной отставке Кононова

22 Декабря 2022 • 09:45 Комментировать

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о возможной отставке главного тренера команды Олега Кононова.

Аджоев поддержал специалиста, отметив, что несмотря на некоторые претензии, появлявшиеся по ходу сезона к команде, именно Кононов будет готовить игроков к весенней части чемпионата.

«Мы футбольные люди и понимаем, что на строительство коллектива необходимо время. Это время не бесконечно, но могу повторить, что Олег Кононов — главный тренер «Арсенала». Давайте на этом поставим точку», — цитирует Аджоева РИА Новости.

Напомним, что Кононов возглавляет команду из Тулы с лета нынешнего года. После 20 туров Первой лиги «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Кононов Арсенал Тула Гурам Аджоев
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