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Первая лига

В «Арсенале» высказались о будущем Кононова

21 Декабря 2022 • 17:03 Комментировать

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о будущем наставника команды Олега Кононова.

Напомним, 56-летний специалист возглавил команду минувшим летом, сменив на этом посту известного черногорского тренера Миодрага Божовича. Контракт Кононова с тульским клубом рассчитан до лета следующего года.

«Будущее Кононова? Всё узнаете после Нового года. Сейчас все в отпуске», — приводит слова Аджоева «РБ Спорт».

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Арсенал» расположился на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 32 очка.  

Отметим, что ранее Кононов работал в «Спартаке», «Ахмате» и «Краснодаре».

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Кононов Арсенал Тула Гурам Аджоев
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