В «Арсенале» высказались о будущем Кононова

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о будущем наставника команды Олега Кононова.

Напомним, 56-летний специалист возглавил команду минувшим летом, сменив на этом посту известного черногорского тренера Миодрага Божовича. Контракт Кононова с тульским клубом рассчитан до лета следующего года.

«Будущее Кононова? Всё узнаете после Нового года. Сейчас все в отпуске», — приводит слова Аджоева «РБ Спорт».

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Арсенал» расположился на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 32 очка.

Отметим, что ранее Кононов работал в «Спартаке», «Ахмате» и «Краснодаре».