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Первая лига

Газизов заявил, что «Уфа» полностью откажется от госфинансирования в будущем

20 Декабря 2022 • 20:50 Комментировать

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о планах башкирского клуба.

«В идеальной стратегии хотим отказаться от госфинансирования. Другого пути нет. Мало того что это реально. Если бы мы остались в РПЛ, мы вышли бы в безубыточность», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Функционер заявил, что за последние три года республика выделила клубу 1,1 млрд рублей, а сам клуб сгенерировал 1,65 млрд.

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 18 набранных очков после 20 туров. Напомним, чемпионат ушел на зимнюю паузу, возобновление турнира запланировано на начало марта 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов
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