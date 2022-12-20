Газизов заявил, что «Уфа» полностью откажется от госфинансирования в будущем

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о планах башкирского клуба.

«В идеальной стратегии хотим отказаться от госфинансирования. Другого пути нет. Мало того что это реально. Если бы мы остались в РПЛ, мы вышли бы в безубыточность», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Функционер заявил, что за последние три года республика выделила клубу 1,1 млрд рублей, а сам клуб сгенерировал 1,65 млрд.

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 18 набранных очков после 20 туров. Напомним, чемпионат ушел на зимнюю паузу, возобновление турнира запланировано на начало марта 2023 года.