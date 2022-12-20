«Уфа» расторгла контракт с Дзантиевым

Защитник Олег Дзантиев расторг соглашение с «Уфой» по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба башкирского клуба.

Напомним, что Дзантиев присоединился к «Уфе» в феврале 2021 года. С тех пор футболист провёл в составе команды всего один официальный матч, не отметившись в нём результативными действиями.

Прошлый сезон 23-летний защитник провёл в ростовском СКА на правах аренды. В семи сыгранных матчах на счету Дзантиева также ни одного голевого действия.

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги уфимцы расположились на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков.