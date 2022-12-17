Сосницкий — главный кандидат на пост наставника «Кубани»

Белорусский тренер Андрей Сосницкий может возглавить «Кубань». Об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

При этом источник сообщает, что в клубе еще нет окончательного решения по новому тренеру, руководство также рассматривает наставника «Славии» из Мозыря Ивана Биончика.

Помимо этого, инсайдер заявил, что приход в «Кубань» Вадима Евсеева является маловероятным на данный момент.

Напомним, ранее 60-летний Сосницкий уже работал в краснодарском клубе, он был ассистентом главного тренера в 2013 году и в 2014-2015 годах.

Последним местом работы специалиста были подмосковные «Химки», которые он покинул минувшим летом.