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Сосницкий — главный кандидат на пост наставника «Кубани»

17 Декабря 2022 • 13:06 Комментировать

Белорусский тренер Андрей Сосницкий может возглавить «Кубань». Об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».  

При этом источник сообщает, что в клубе еще нет окончательного решения по новому тренеру, руководство также рассматривает наставника «Славии» из Мозыря Ивана Биончика.

Помимо этого, инсайдер заявил, что приход в «Кубань» Вадима Евсеева является маловероятным на данный момент.

Напомним, ранее 60-летний Сосницкий уже работал в краснодарском клубе, он был ассистентом главного тренера в 2013 году и в 2014-2015 годах.

Последним местом работы специалиста были подмосковные «Химки», которые он покинул минувшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Кубань Андрей Сосницкий Вадим Евсеев Славия Мозырь Иван Биончик
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