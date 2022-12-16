Евсеев высказался о возможном назначении в «Кубань»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев ответил на вопрос о возможном назначении в «Кубань». Ранее сообщалось, что краснодарский клуб контактировал с 46-летним специалистом. На данный момент исполняющим обязанности кубанской команды является Олег Нечаев.

«Связывались ли со мной из «Кубани»? Что я должен сказать? Звоните в «Кубань» или тому, кто опубликовал эту информацию, там узнавайте. Я тренер «Шинника», — заявил Евсеев Sport24.

«Кубань» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 19 набранных очков после 20 туров. Напомним, чемпионат ушел на зимний перерыв до марта 2023 года.