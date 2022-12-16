Евсеев может возглавить «Кубань»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев является кандидатом на пост наставника «Кубани».

Телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым» сообщает, что краснодарский клуб провел предварительную беседу с Евсеевым, но пока неизвестно, интересен ли новый проект самому специалисту. Источник сообщает, что в «Кубани» пока не определились с кандидатурой нового тренера.

Помимо этого отмечается, что клуб рассматривает рулевого «Славии» из Мозыря Ивана Биончику, но сам тренер не горит желанием менять обстановку.

Напомним, ранее «Кубань» уволила Роберта Евдокимова с поста наставника команды. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Олег Нечаев.