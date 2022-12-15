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Директор «Енисея» прокомментировал возможное возвращение Гаранина

15 Декабря 2022 • 23:36 Комментировать

Директор красноярского «Енисея» Алексей Ивахов высказался о возможном возвращении Вадима Гаранина на тренерский пост клуба.

«Енисей» хочет вернуть Вадима Гаранина? Пока рано об этом говорить», — приводит слова функционера издание «Спорт-Экспресс».

По слухам, руководство коллектива Первой лигирассматривает возможность увольнения Артёма Горлова ради возвращения бывшего тренера. На момент паузы «Енисей» находится на четвёртой строчке второго по силе дивизиона российского футбола. Горлов стал тренером красноярской команды этим летом после ухода Вадима Гаранина на тренерское место «Сочи», откуда тот был уволен осенью.

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Алексей Ивахов Вадим Гаранин
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