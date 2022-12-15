«Енисей» решил уволить главного тренера

Руководство красноярского «Енисея» приняло решение об увольнении наставника команды Артёма Горлова, лишь летом возглавившего коллектив.

По информации «Чемпионата», главным претендентом на освободившееся место считатся экс-тренер клуба Первой лиги Вадим Гаранин, недавно лишившийся своего места в «Сочи». Напомним, что Гаранин уже руководил «Енисеем» в 2022 году, заняв с командой пятое место в прошлом розыгрыше турнира.

В текущей кампании второго по силе дивизиона красноярский коллектив находится на четвёртой строчке, набрав 34 очка за 20 матчей.