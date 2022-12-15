Агент рассказал, что Самошниковым интересовался французский клуб

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Пока не могу дать информацию насчет будущего Самошникова, нужно пару дней, у него действующий контракт, конкретики никакой нет. Есть интерес к Илье от клубов РПЛ», — приводит слова Моисеева «РБ Спорт».

Агент отметил, что каждое трансферное окно кто-то интересуется Самошниковым, ранее был интерес со стороны «Динамо» и одного французского клуба, помимо этого, были разговоры с другими европейскими командами.

В нынешнем сезоне 25-летний защитник провел 16 матчей в Первой лиге, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив две результативные передачи.