Агент Дюпина заявил, что переговоров о продлении контракта с «Рубином» не было

Агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы вратаря «Рубина» Юрия Дюпина, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Переговоров о продлении контракта с «Рубином» пока не было. В клубе сейчас непонятная ситуация. В данный момент нет смысла говорить о каких-то переговорах», — заявил представитель футболиста «РБ Спорту».

В этом сезоне 34-летний вратарь принял участие в 16 матчах Первой лиги, в которых пропустил 17 мячей и шесть раз отстоять «на ноль». Действующее трудовое соглашение Дюпина с казанским клубом истекает в конце июня 2023 года.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков после 20 туров.